Damit der A 45 S bei der Modellpflege nicht zu kurz kommt, gönnt Mercedes der stärksten A-Klasse pünktlich zum Marktstart Anfang 2023 das für ein Jahr erhältliche Sondermodell A 45 S AMG Street Style Edition. Zu erkennen ist es an der Lackierung in "Mountaingrau Magno" und der auffälligen Folierung mit riesigen AMG-Schriftzügen auf den Türen und orangen Akzenten. Immer serienmäßig sind das Aerodynamik-Paket mit feststehenden Spoiler sowie die Night-Pakete I und II mit Akzenten in dunklem Chrom.