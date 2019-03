Eigentlich unterlegen: Der Golf R ist nominell schwächer als sein Gegner – aber er ist schneller.

Der 306 PS starke A 35 stürmt zum Beispiel verhaltener auf Tempo 100 als ein Golf R mit 300 PS, rennt dem VW in puncto Höchstgeschwindigkeit hinterher, bremst zahnloser, steht in Kilogramm gefasst kopflastiger da, ist insgesamt schwerer und teurer, arbeitet lauter und muss öfter in die Werkstatt . So weit die grausam ehrliche Lage auf dem Papier. Aber das ist ja bekanntermaßen geduldig. Eine Stoppuhr nicht. Unsere zuckt bereits aufgeregt mit dem Zehntelsekundenzeiger. Der soll aufdecken, was tatsächlich im neuen Kompaktkracher von Mercedes steckt. Eine schnelle Runde auf einer Rennstrecke ist schließlich nochmals aussagekräftiger als die umfangreichste Datentabelle. Außerdem klärt sich so über das Popometer, was keine Zahlenkolonne und kein Satellitenmessgerät deuten könnten – wie fühlt sich der Wagen im Tempostress an, wann schwitzt die Bude, wann quietschen Bremsen vor Hitze und Fahrer vor Vergnügen?