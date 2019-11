Wenn ich mir den vom US-Tuner Sadistic Iron Werks umgebauten AMG so anschaue, weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll. Da wäre zum Beispiel das Accuair-Luftfahrwerk, durch das der eigentlich geländetaugliche G 63 fast auf dem Boden liegt, aber um Sinn geht es hier ja nicht. Hinzu kommt das Selfmade-Bodykit mit XXL-Seitenschweller inklusive Sidepipe-Ausschnitt, das mit den ultra-weit ausgestellten Radhäusern einfach nicht zum G 63 passt und auch qualitativ nicht besonders hochwertig aussieht.

Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden: Kotflügel-Verbreiterungen und die kleinen Felgen.

Immerhin:Die kupferfarbenen 20-Zoll-Räder (315/30 ZR20 vorne und 325/30 ZR20) sehen durch die massive Tieferlegung zu klein aus für die mächtige G-Klasse. So erinnert mich der weiße Benz an den Tuning-Trend aus den 80er- und 90er-Jahren, als Golf & Co reihenweise mit 13-Zoll-Tiefbettfelgen herumfuhren. Und habt ihr euch den G 63 in der Frontansicht angeschaut?Für den perfekten Tuning-Look fehlt nur noch der "dapper"-Aufkleber auf der Windschutzscheibe