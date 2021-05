Mercedes B-Klasse (W 246): Gebrauchtwagen-Test

P

Ruf

Sports Tourer

B-Klasse

restige und Praxis sind oftmals zwei grundverschiedene automobile Welten. So haftet der kompakten Mercedes B-Klasse dereines Rentnermodells an, das sagt zum Glück aber überhaupt nichts über ihre inneren Werte aus. Während es an Bord der parallel angebotenen dritten A-Klasse -Generation intim-eng zuging, punktet die vom Marketing vollmundig alstitulierte(W 246) mit einem