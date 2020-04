anchmal fragt man sich, warum Autohersteller bestimmte Modelle einstellen. Der vonbisgebauteist so ein Fall. Die kantigegilt als äußerst solide, schlägt sich imrichtig gut und kann sogar ein bisschen. Derweiß viel Gutes zumzu berichten, imhat ein Exemplar gut performt und diegehen ebenfalls positiv aus. Perfekt ist dernicht, aber wer vor dem Kauf genau hinsieht, bekommt einenfür viele Kilometer. AUTO BILD sagt, worauf man achten muss. Hier zunächst drei Angebote aus dem Gebrauchtwagenmarkt

Mercedes GLK 220 CDI in Reinbek

Mercedes GLK 250 Blue Tec in Aachen

Mercedes GLK 220 CDI in Neuss

Die Prüfbilanz des Mercedes GLK stimmt. Die Karosse ist übersichtlicher als man denken könnte.

Diesind mit demsehr zufrieden. Daserinnert optisch an das legendäre. Seiner Karosserie fehlen schwülstige Rundungen, das macht denauch ohne Kamera-Unterstützung angenehm. Die technischelieferte dieund 250 BlueTec erfüllen dank Harnstoffeinspritzung dieund sind daher von Fahrverboten nicht betroffen. Fünf Erwachsene reisen an Bord desbequem.bietet der Kofferraum so. Klappt man die Rückbank um, werden daraus. Die verwendeten Materialien und diegelten als sehr gut. Einsorgt auf Wunsch für mehr Traktion. Mit ihm wird dernicht zum Hardcore-Kraxler, er meistert aber schlammige Waldwege mit Leichtigkeit. Derstimmt, die sattehält Geräusche erfolgreich aus dem Innenraum fern und alsdarf derbis zuziehen. Die vierschließt derauch nach ein paar Jahren nochab. Weil viele Autos mit Automatikgetriebe ausgerüstet sind, schwächelt manchmal die selten genutzte. Und neunjährigekleckern auch mal mit