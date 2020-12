ie Auswahl fällt überschaubar aus. Unter den mehr als 2500 Autos, die der Gebrauchtwagenhändler "Das Autohus" bei Bremen derzeit im Angebot hat, finden sich nur zwei Mercedes GLK . Einund ein. Der Vierzylinder-Diesel hat mit rund 100.000 Kilometern nur halb so viel runter wie der V6 und kostet fast 4000 Euro mehr. Klingt gar nicht mal so spannend, denken wir – und entscheiden uns für den sieben Jahre alten. Der lockt nämlich nicht nur mit seinem gewaltigen Drehmoment-Berg von 620 Nm.Nach 200.000 Kilometern dürften sich hier auch ein paar Abnutzungsspuren ausfindig machen lassen.

Beim Bühnencheck entdecken wir außerdem noch ein paar verschlissene Gummibuchsen im Hilfsrahmen der Hinterachse.Kann man verzeihen bei der Laufleistung. Zumal sich unter den Kunststoffverkleidungen der Schweller allerhand Schmodder findet. Dieserwar gewiss nicht nur auf befestigten Straßen unterwegs. Trotzdem vermiest der beginnende Gammel den sonst ziemlich guten Eindruck. Die komplette Auspuffanlage hält wohl locker noch weitere sieben Jahre und 200.000 Kilometer. Die Stoßdämpfer sind noch die ersten, hinten rechts ertasten wir in den Falten des Balgs ein Tröpfchen Öl. Leichtes Schwitzen ist aber normal und stört auch keinen Prüfer bei der Hauptuntersuchung . Das gilt auch für die Parkrempler am Heck. Davon abgesehenUnd im Innenraum zeugt allein die leicht angescheuerte linke Sitzwange des Fahrersitzes von der stattlichen Laufleistung.

Seit der Modellpflege (ab Juni 2012) darf der GLK 2,4 statt zwei Tonnen an den Haken nehmen. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

Zuversichtlich erwecken wir den V6 zum Leben und starten zur Probefahrt. Die Profis von der "Stern Garage" in Datteln (NRW)Ein drehzahlabhängiges Tickern verrät eine fragile erste Kurbelwellenlagerschale. Inzwischen bietet Mercedes eine verstärkte Version der ersten Lagerschale an. Durch den Tausch lässt sich ein Motorschaden verhindern. Doch in der Regel stimmt der drei Liter große Selbstzünder ein ziemlich kultiviertes Liedchen an. Der Unterschied zur Laufkultur der aktuellen Reihensechser-Diesel ist zwar spürbar, doch gute Manieren attestieren wir demallemal. Vom Punch ganz zu schweigen: Beeindruckend, wie gelassen und druckvoll der Turbodiesel den immerhin knapp zwei Tonnen schweren Allradler oberhalb von 140 km/h anschiebt. Auch schwere Hänger bringen diesennicht in Nöte. Übrigens darf das SUV seit der Modellpflege (ab Juni 2012) 2,4 statt zwei Tonnen an den Haken nehmen.