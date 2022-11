In puncto Nutzwert hat die E-Klasse die Nase vorn



Der 20 Zentimeter längere Mercedes E 200 T bietet deutlich mehr Nutzwert als der C 200 T. An Bord geht es luftiger zu, auch beim Gepäck ist alles eine Nummer größer.

In den Kofferraum passen 640 bis 1820 Liter, in die C-Klasse 490 bis 1510 Liter; maximale Zuladung 624 zu 582 Kilogramm, Anhängelast 2,1 zu 1,8 Tonnen. Und die Ladekante liegt mit 60 Zentimetern fünf Zentimeter niedriger als beim C 200.

In der E-Klasse sitzt man merklich tiefer als in der C-Klasse, näher an der Straße, sehr bequem auf großen, komfortablen Sitzen. Die in der C-Klasse sind kleiner und straffer. Im Fond ist der Unterschied nicht ganz so groß, in beiden Benz sitzt man anständig.