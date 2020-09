So sportlich könnte die kommende Generation der C-Klasse werden

Mit der neuen Generation erhält auch die Mittelklasse-Limousine das. Das bedeutet: Tagfahrlicht in Fackeloptik und ein breiterer Kühlergrill. Die etwas altbacken wirkende Silhouette des aktuellen Modells ist dann auch Geschichte.Die neuen zweigeteilten Rückleuchten erinnern stark an die frische E-Klasse und machen die Limousine sportlicher und dabei gleichzeitig eleganter. Das wird unterstrichen von einer, die die Leuchten miteinander verbindet.

Zweigeteilte Rückleuchten: Am Heck nähert sich die C-Klasse der E-Klasse an.

Im Cockpit wird wie bei der S-Klasse auf einen Großteil der Knöpfe verzichtet, stattdessen kommenzum Einsatz. Unter der Haube wird das Thema Elektrifizierung eine große Rolle spielen. Mild- und Plug-in-Hybride gelten als gesetzt. Bei den beiden AMG-Modellen C 43 und C 63 könnte erstmals auf eine Kombination von Vierzylinder-Motoren und E-Antrieb gesetzt werden. Der klassische V8 würde sich in der neuen C-Klasse damit verabschieden.