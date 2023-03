Eine C-Klasse mit V8 sucht man im aktuellen Mercedes-Portfolio vergebens – der Downsizing-Trend ist auch bei AMG in vollem Gang. Und so hat der neue C 63 S E Performance zwar gewaltige 680 PS, aber eben auch nur einen kleinen Vierzylinder mit 2,0 Litern Hubraum.

Doch Mercedes legte noch mal nach. Pünktlich zur großen Modellpflege im Frühjahr 2004 kam der C55 mit V8-Sauger. Der M113 mit 5,5-Litern Hubraum gab seine 367 PS und 510 Nm maximales Drehmoment per Fünfgang-Automatik ausschließlich an die Hinterräder ab. Das reichte für einen elektronisch begrenzten Topspeed von 250 km/h und eine Beschleunigungszeit von 0-100 km/h in 5,2 Sekunden.

Für den V8 musste der Vorderwagen verlängert werden



Anders als heute gaben sich AMG-Modelle aus diesen Baujahren optisch fast schon zurückhaltend. Die Schürzen ähneln denen des AMG-Pakets, und bis auf eine größere Bremse und dem Vierrohr-Auspuff könnte so ein C55 AMG auch fast als C 280 durchgehen.

Im AUTO BILD-Gebrauchtwagentest zum C55 schreibt Kollege Lars Jakumeit: "Hoher Gummi- und Spritverbrauch sind aber an der Tagesordnung. Einen neuen Reifensatz an der Hinterachse sollte man für das Drehmomentmonster pro Saison realistisch einplanen. Und unter zehn Litern geht auch bei sanfter Fahrweise nichts."

Nur 15.500 Kilometer seit 2005



Der Mercedes C55 AMG vom Händler SF Automobile Handels GmbH & Co. KG sollte vom Rost verschont geblieben sein, denn das Exemplar in "Obsidianschwarz Metallic" wurde seit der Erstzulassung im November 2005 gerade mal knapp 15.500 Kilometer gefahren und soll sich laut Inseratstext im Jahreswagenzustand befinden.

Der extrem niedrige Kilometerstand soll durch ein lückenloses Scheckheft belegbar sein und auf den Bildern präsentiert sich die Powerlimousine in einem Top-Originalzustand. Vor allem der schwarze Innenraum sieht aus wie neu. Die Einstiegsleisten sind mit Folie bedeckt, und weder an den Sitzen noch am Lenkrad ist auch nur der Hauch von Abnutzung zu erkennen. Dass der C55 unfallfrei ist, versteht sich in diesem Kontext fast von selbst.