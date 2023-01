Die zweite Generation des Mercedes CLA (intern C 118 / X 118 genannt) wurde im Januar 2019 auf der CES in Las Vegas präsentiert und sieht auch vier Jahre später noch modern aus. Kein Wunder also, dass es Mercedes bei dezenten Veränderungen belässt. Die auffälligsten Unterschiede zum Vorfaceliftmodell sind der Kühlergrill mit sogenanntem "Star Pattern" also vieler kleiner Mercedes-Sterne anstelle des bisher bekannten Diamantgrills und eine neue Leuchtgrafik. Beides Punkte, die wir bereits vom A-/B-Klasse-Facelift kennen. Anders als bei den Kompakt-Geschwistern wird der CLA allerdings serienmäßig mit "LED High Performance"-Scheinwerfern ausgestattet, während A- und B-Klasse ab Werk mit längst überholten Halogen-Varianten ausgeliefert werden.