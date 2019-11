Das Coupé gefällt mit eleganter Linie. Die großen Endrohre verraten die Leistung darunter.



Das schwarz lackierte E-Klasse Coupé wurde gemäß der deutschen Straßenverkehrsordnung umgerüstet und im Januar 2018 zugelassen. Seitdem ist der Benz erst 600 Kilometer gelaufen, dürfte sich technisch also im Neuwagenzustand befinden. Unter der Haube sitzt ein Drei-Liter-V6 mit Biturbo-Aufladung. Die Leistungswerte: 333 PS und bis zu 480 Nm maximales Drehmoment. Das Schalten übernimmt ein neunstufiges G-Tronic-Getriebe, das an den 4Matic-Allradantrieb anschließt. Nach 5,3 Sekunden soll das Power-Coupé von 0 auf 100 sprinten, bei 250 km/h macht die Elektronik Schluss. Der E 400 sieht nicht nur sportlich aus, er fährt auch so. Der Verbrauch passt da ins Bild: auf 100 Kilometern gibt Mercedes durchschnittlich 8,1 Liter an.