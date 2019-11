chtung, Achtung, diegeht wieder los! Am(29. November),(2. Dezember 2019) oder auch in derund der(ab 25. November 2019) locken nicht nur Amazon, Apple oder Saturn mit Sonderangeboten für Laptops, Handys oder elektrische Zahnbürsten. Auch einige, Händlerketten oder Leasing- und Mietanbieter ziehen die Spendierhosen an und bieten

Am offensivsten beteiligt sichan den Schnäppchentagen, die wie so viele (Verkaufs-)Trends aus den USA nach Europa geschwappt sind. So bieten die Koreaner in den Black Friday Weeks vom 15. bis 29. November) bis zufür die Modelle Santa Fe, Tucson (auch als Mildhybrid und N Line), i30 (auch als N Line, Kombi , Fastback, Fastback N Line), i20 (auch als Active), i10 und Kona.will mit einem Black-Friday-Bonus in Höhe vonAutokäufer für den Qashqai N-Way und den X-Trail N-Way begeistern.wiederum schnürt mit Amazon ab dem 25. November ein Paket für den neuen Mii electric: Mit der Reservierungsoption für 99 Euro erhalten die ersten 99 Interessenten beim Abschluss eines Leasingvertrags einedazu und profitieren so von einem Preisvorteil von mehr als 800 Euro.