Topmodell, den 500 E, der 124er-Baureihe zu erkennen. Die um 5,6 Zentimeter ausgestellten Kotflügel sind DAS Erkennungsmerkmal der im eBay wird aktuell ein E 500 angeboten, in den der Besitzer angeblich mehr als 50.000 Euro investiert hat! Kennern genügt ein kurzer Blick, um das, derzu erkennen. Die umsind DAS Erkennungsmerkmal der im Porsche Werk 1 teilmontierten Powerlimousine. Schon lange ist der 500 E kein Geheimtipp mehr. Die Preise sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und die guten Exemplare zumeist in Sammlerhand. Beiwird aktuell ein, in den der Besitzer angeblichhat!

Hinweis Neu aufgebauter Mercedes E 500 bei eBay Zum Angebot Pfeil

Limousine wurde nicht nur äußerlich modifiziert. Auf den ersten Blick machen die Umbauten aber einen hochwertigen Eindruck – und genau deshalb lohnt es sich, das Angebot genauer anzuschauen. Gleich vorweg: Freunde von Originalität dürften mit diesem 500er nicht glücklich werden. Wer einen komplett serienmäßigen W 124 sucht, sollte weiterschauen, denn die silbernewurde. Auf den ersten Blick machen die Umbauten aber einen hochwertigen Eindruck – und genau deshalb lohnt es sich, das Angebot genauer anzuschauen.

1993 wurde aus dem 500 E der E 500



Beginnen wir mit den wichtigsten Fakten: Bei diesem E 500 handelt es sich um ein deutsches Fahrzeug. Das Baujahr 1995 verrät, dass wir es hier mit einem modellgepflegten 500er zu tun haben. An dieser Stelle ein kurzer Rückblick: 1990 wurde der 124er mit 5,0-Liter-V8 unter dem Namen 500 E eingeführt. Der M 119 E 50 genannte V8 mit 32 Ventilen leistete 326 PS und 480 Nm, die via Viergang-Automatik an die Hinterräder abgegeben wurden. Ein Topspeed von elektronisch begrenzten 250 km/h war 1990 eine echte Kampfansage.

PS gedrosselt, und im Zuge der zweiten Modellpflege wurde der 500 E in E 500 umbenannt. Heutzutage wird in Zusammenhang mit dem 500 E immer wieder erwähnt, dass die Ab Ende 1992 wurde die Leistung um sechs auf 320gedrosselt, und im Zuge der zweitenwurde der. Heutzutage wird in Zusammenhang mit dem 500 E immer wieder erwähnt, dass die Limousine bei Porsche in Zuffenhausen montiert wurde, was den einfachen Grund hatte, dass das Auto mit den ausgestellten Kotflügeln nicht durch die Fertigungsstraße von Mercedes passte.

Zurück zum eBay-Angebot: Der silberne E 500 stammt aus dem letzten Baujahr und wurde komplett neu aufgebaut. Angefangen bei der Karosserie, über den Innenraum bis hin zum Motor . Laut Verkäufer wurde der 5,0-Liter-V8 zusammen mit dem Automatikgetriebe generalüberholt. Hierbei wurde der E 50 AMG der Baureihe 210 (nur 1996 bis 1997 angeboten) optimiert. Bedeutet: Statt ehemals 320 PS und 470 Nm sollen bei diesem 124er 347 PS und 480 Nm anliegen. Und wo man schon mal dabei war, wurde auch gleich eine modifizierte Abgasanlage ab Krümmer und ein Eisenmann-Endschalldämpfer verbaut. Der silberne E 500 stammt aus dem letzten Baujahr und wurde komplett. Angefangen bei der Karosserie, über den Innenraum bis hin zum. Laut Verkäufer wurde dergeneralüberholt. Hierbei wurde der Motor auf die Leistungsdaten des(nur 1996 bis 1997 angeboten) optimiert. Bedeutet: Statt ehemals 320und 470 Nmanliegen. Und wo man schon mal dabei war, wurde auch gleich eine modifizierte Abgasanlage ab Krümmer und ein Eisenmann-Endschalldämpfer verbaut.

Zoom Nichts für Liebhaber des Originals: Die BBS-Le-Mans-Felgen sehen deutlich bulliger aus als die originalen Achtloch-Felgen.







Optisch ist der 500er dezent gehalten. Einzige Ausnahme sind die BBS-Le-Mans- Felgen in 9,5x19 und 11x19, die dem Benz einen brutaleren Look verpassen. Ob die originalen Felgen mitverkauft werden, wird nicht erwähnt. Die Sitze und die Türtafeln wurden mit feinstem Büffelleder von Brabus bezogen. Außerdem erhielten Carbon-Zierleisten, ein Alcantara-Dachhimmel sowie ein neu geformtes Sportlenkrad in Leder/Carbon und ein AMG-Kombiinstrument Einzug in den Benz. In Summe sollen die Restaurierung und die Modifikationen mehr als 50.000 Euro gekostet und rund 700 Arbeitsstunden verschlungen haben.

Der Mindestpreis ist noch nicht erreicht



Seit dem Neuaufbau wurde der Mercedes E 500 gerade mal rund 1000 Kilometer gefahren, sodass den nächsten Besitzer ein 124er in technischem sowie optischem Topzustand erwartet. Dieser V8-Traum hat allerdings auch seinen Preis. Schon jetzt liegt das Höchstgebot bei 38.850 Euro (Mindestpreis noch nicht erreicht), und die Auktion endet erst am 3. Februar. Vermutlich dürften 50.000 Euro plus realistisch sein.

Zoom Die Sitze wurden neu bezogen und mit AMG-Logos versehen. Das Leder stammt von Brabus.