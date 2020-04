D

er Begriff des "Power-Kombi" ist ein viel bemühter. Ende der 90er galt er für M5 Touring, später für den Audi RS 6. In den vergangenen Jahren kamen sogar Modelle wie Skoda Octavia RS oder Opel Insignia OPC für dieses beliebte Prädikat in Frage. Jetzt steht ein Kombi zum Verkauf, der alle Genannten in den Schatten stellt. Und ja, auch jeden RS 6 Avant, zumindest was die nackten Fakten angeht. Die Rede ist von einem Mercedes E 63 AMG T 4Matic , der derzeit in Koblenz angeboten wird. Ein Kombi mit einer Leistung von 730 PS und bis zu 1000 Nm Drehmoment, der bei Tempo 320 abriegelt. Den Zwischensprint von 100 auf 200 km/h soll er in 6,6 Sekunden schaffen, damit liegt er auf einem Niveau mit Audi R8 und Porsche 911 Turbo (!). Kein Zweifel, diese E-Klasse ist der Inbegriff eines Power-Kombis und ganz sicher der Traum vieler Väter.