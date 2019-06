Diesel- und Elektromotor bilden ein perfektes Antriebsduo, leider ist der Spaß aber etwas zu teuer.

Dabei fällt auf, dass derviel geschmeidiger läuft, wacher ans Werk geht und völlig ruckfrei anfährt. Die Technik des 300 de gibt gleich mehrere Möglichkeiten her, deneinzubeziehen. Der Mercedes kann entweder bis zufahren, intelligent-adaptiv beide Antriebskonzepte miteinander vermengen, den Akkustand "einfrieren" oder während der Fahrtabzapfen und dem Akkublock zuleiten, so im Betrieb nachladen. Per Steckdose geht's auch – in bis zuist der Akku zum Beispiel über einen Haushaltsstromanschluss wieder auf 100 Prozent gebracht. Alles bestens also? Leider nicht. Die E-Klasse rechnet sich nämlich nicht.