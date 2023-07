Da steht also eine stattliche 4,95-Meter-Limousine: optisch keine kleine S-Klasse , aber perfekt angezogen fürs Büro, die Oper, den Strand. So weit, so E-Klasse. Doch schon der Kühlergrill überrascht: Ähnlich mancher Luxushand­tasche, die über und über mit dem Markenlogo überzogen ist, funkeln einen unzählige stilisierte Sternchen an – Mercedes' neues Stilelement, das wir zukünftig häufiger finden werden. Zum Beispiel auch in den Heckleuchten der E-Klasse und letztlich in allen neuen Modellen aus Stuttgart.