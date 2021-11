Wer es nicht eilig hat, der kann momentan bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner) einen Mercedes G 400 d für monatlich 1399 Euro netto leasen. Kleiner Haken: Das Angebot gilt nur für Gewerbekunden. Großer Haken: Die unverbindliche Lieferzeit ist aktuell mit 29 Monaten angegeben. Dafür wird bei diesem Deal keine einmalige Sonderzahlung fällig. Laufzeit und Laufleistung sind mit 48 Monaten und 10.000 Freikilometern pro Jahr angegeben. Auf Wunsch kann der Vertrag aber auch auf 24 (2099 Euro netto) oder 36 Monate (1549 Euro netto) verkürzt werden. Wem 10.000 Kilometer pro Jahr nicht reichen, der kann für einen vergleichsweise kleinen Aufpreis 20.000 Freikilometer jährlich buchen.

Angesichts der monatlichen Leasingrate von mindestens 1399 Euro netto sind die 500 Euro netto für die Abholung in einem der Kundencenter (Bremen, Sindelfingen oder Raststatt) Peanuts. Unterm Strich ergeben sich somit Gesamtleasingkosten von 67.652 Euro netto (1399 Euro mal 48 plus 500 Euro) für vier Jahre oder 50.876 Euro netto (2099 Euro mal 24 plus 500 Euro) für einen Zweijahresvertrag. Die GAP-Versicherung ist hier bereits inklusive.