Mercedes G 400d (2019): Test, Fahren, Preis

Der G 400d leistet 330 PS und 700 Nm Drehmoment. Das reicht auch locker zum Anhänger ziehen.

So viel Diesel-Dampf sorgt dafür, dass der G im Hängerbetrieb bis zu 3,5 Tonnen an den Haken nimmt, ohne dass es wirklich spürbar wird. Der Dreiliter-Reihensechszylinder des Typs OM 656 bringt seine Kraft auffällig unauffällig in den Wandler der Neunstufen-Automatik. Der gut 2,4 Tonnen schwere G 400d sprintet in 6,4 Sekunden auf 100 km/h. Der gefühlt größte Unterschied zum 500er Benziner mit V8 liegt im Klang, d der Selbstzünder-Reihensechszylinder bleibt stets ruhig und faucht bestenfalls leise. Was die Leistungsentfaltung angeht, ist der Diesel dem Benziner beinahe ebenbürtig.