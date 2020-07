Der Lufteinlass auf der Motorhaube und die seitlichen Schnorchel sind Brabus-Teilen nachempfunden.

Die Optik ist nicht minder umwerfend. Das ist ein G 63 6x6 natürlich ohnehin –Kotflügel, Schnorchel, Lufthutze, Frontlippe und Dachaufsatz sind aus Carbon gefertigt und genau so entweder am Original oder am 6x6 von Brabus zu finden.Originalgetreu sind auch der Mercedes-Lack namens "Mattgrau Magno" und die G 63-Schürzen. Ein paar Freiheiten hat sich der Erbauer dann aber doch genommen.Die schwarzen Frontleuchten stammen von Brabus und sind dem neuen Modell nachempfunden. Der Kühlergrill im Panamericana-Style ist so ebenfalls nicht am Vorbild zu finden. Das könnte sich aber jeder 6x6-Besitzer an sein Baby bauen, den Umbau erkennen entsprechend nur Vollprofis.ImDas Cockpit gehört unverkennbar zu einer fast 20 Jahre alten G-Klasse. Doch auch hier flossen viele Arbeitsstunden rein. Das gesamte Interieur ist neu beledert,Hinzu kamen ein neues Lenkrad und zahlreiche Carbonzierleisten. Sämtliche Knöpfe für Untersetzung, Achssperren etc. sind übrigens nach wie vor vollständig funktionstüchtig!