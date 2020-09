it einem wasserstoffbetriebenen Lkw will Mercedes seinen Teil zum CO2-neutralen Warenverkehr beitragen.Die ersten Testfahrten unter Realbedingungen sollen bereits 2023 starten.Die futuristisch designte Studie wirkt wie aus einem Guss.Die Scheinwerfer sind lediglich schmale Lichtleisten. Im Profil erinnern kristalline Elemente stark an bisherige Elektro-Pkw-Studien von Mercedes, etwa an den GLC F-Cell.

Beim Serienmodell des GenH2 wird der Wasserstoff (H2) nicht direkt verbrannt, sondern er erzeugt in einer Brennstoffzelle in Verbindung mit Sauerstoff Strom.Sie liefern eine Dauerleistung von je 230 kW und je 330 kW Maximalleistung. Beim Drehmoment stehen 1577 bzw. 2071 Nm auf dem Datenblatt.

Designelemente an der Seite erinnern an Elektro-Studien im Pkw-Bereich.

Um schwere Lkw zu elektrifizieren, braucht es im Normalfall schwere Technik. So auch beim Kraftstoff Wasserstoff. Der wird in Pkw-Modellen gasförmig gespeichert, allerdings in schweren und extrem belastbaren Tanks.Das flüssige Gas muss bei sehr niedrigen Temperaturen gelagert werden, in diesem Fall -253 Grad Celsius. Damit der Wasserstoff die Temperatur hält, verfügt der Lkw über zwei Edelstahltanks, die aus zwei ineinanderliegenden Röhren bestehen. Die beiden Kammern sind voneinander vakuumisoliert, was die Kälte im Tank halten soll.Damit soll der GenH2 im Alltag zu bis zu 1000 Kilometer Reichweite schaffen.