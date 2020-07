Das Cockpit-Layout der kommenden S-Klasse (hier ein Prototyp) kommt in ähnlicher Form auch im GLC.

Der Wechsel wird optisch zwar nicht so radikal wie zwischen GLK und dem ersten GLC, Aber mit der langen Haube nähert sich der Mercedes den Proportionen des Audi e-tron an, wie erste Erlkönige zeigen.Das Heck bekommt spannendere Leuchten und mehr glatte Flächen und soll weniger polarisieren als bisher. Der GLC wird sich nach wie vor am C-Klasse-Design orientieren, wird aber etwas eigenständiger.Im Innenraum gelingt ein radikaler Neuanfang.Vor dem Lenkrad bleibt ein kleiner Bildschirm, das Head-up-Display bekommt eine deutlich vergrößerte Darstellungsfläche. Die neue Innenraumarchitektur debütiert zunächst in der neuen S-Klasse und macht dann den Sprung über den C-Klasse-Nachfolger in den neuen GLC.