Mit Gepäck an Bord genau drei Tonnen schwer, hoch wie eine Hauswand, das Herz schlägt im Benziner-Takt – man könnte meinen, so ein "altmodischer"kann sich allenfalls wuchtig in ein Matschloch stürzen oder grunzend und saufend über die Autobahn wälzen. Und dann das: Statt blöde wie ein Brontosaurus ist derschlau wie Sau – und sogar mächtig zuvorkommend eingestellt.

VW verlangt für den Touareg V6 TSI 61.950 Euro; der Mercedes ist noch mal 10.700 Euro teurer.

Gegner im AUTO BILD-Test: derV6 TSI. Auch hier:macht die Fahrt sicherer, bequemer, einfacher. So weit, so gut. Aber für beide Autos kristallisiert sich schon vor Antritt der ersten Tour einheraus. Die dicken Dinger hauen nämlich fett ins Kontor. Unterist keinzu haben, einenrückt VW erst gegen Bezahlung von mindestensheraus. Damit nicht genug: Ab Werk stehen Mercedes und VW dann doch erst mal ziemlich dumm da. Jedenfalls was, intelligente Sicherheitsmaßnahmen oderangeht. Beispiele: Eininformiert den Fahrer im GLE über so ziemlich alles, was sich in ein 45 x 15 cm riesiges Anzeigefeld pressen lässt. Super, das lenkt den Blick kaum von der Straße, kostet jedoch 1178 Euro zusätzlich. Auch im VW gibt es ein in die Frontscheibe gespiegeltes XL-Display – hier 22 x 9 cm groß und 1300 Euro teuer.