Mercedes Marco Polo: MBUX und MBAC

Ab sofort wird der Mercedes Marco Polo serienmäßig mit dem Zentralbediensystem MBAC ausgerüstet. So können beispielsweise Heizung und Licht per Smartphone gesteuert werden. Ebenfalls neu an Bord: das Multimediasystem MBUX.

Heizung, Licht und Aufstelldach im Marco Polo per App steuern

Das Multimediasystem MBUX lässt sich per Touchscreen steuern. Auch Sprachsteuerung ist möglich. In der Mitte des Cockpits der ausgebauten V-Klasse gibt's einen bis zu 10,25 Zoll großen Touchscreen. Neben dem Radio und dem Navi wird dort auch die neue "Advanced Control" (MBAC) angesteuert. Einmal aufs Icon getippt, öffnet sich eine Übersicht mit Wohnraumfunktionen wie Licht, Heizung, Kühlbox, Frischwasser, Aufstelldach und vieles mehr. Dahinter verstecken sich weitere Informationen. Ein Beispiel: Hinter der Option "Licht" ist eine Auswahl an Ambientebeleuchtungen zu finden. So wird beim "Abendessen-Modus" das Licht in der Küchenzeile und im Fußraum gedämmt und im "Guten-Morgen-Modus" erst nach und nach das Licht eingeschaltet.

MBAC lässt sich im Marco Polo aber nicht nur über das Bedienelement im Cockpit steuern. Auch eine passende App auf dem Smartphone verhilft zum smarten Campen. So kann es besonders am frühen Morgen eine Bereicherung sein: Während man im Hochdach noch unter der warmen Bettdecke liegt, kann man per Smartphone die Heizung höher stellen. Auch lässt sich per Smartphone der Frischwasserstand abrufen und das Fahrzeug verriegeln. Allerdings gibt es, anders als im Mercedes Sprinter, kein weiteres Bedienelement im Wohnbereich.

Sprachsteuerung beschränkt sich bisher auf MBUX