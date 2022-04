OBD-Adapter Jetzt den Carly-Adapter bestellen und mit Rabattcode AUTOBILD 15 % sparen! Fehlerdiagnose, Codierung und Gebrauchtwagen-Check: Mit dem OBD-Adapter für Android und iOS holst du dir die Kontrolle über dein Auto zurück! Zum Angebot In Kooperation mit

Der S 680 von Maybach wurde im November 2021 und damit noch vor dem vorzeiteigenen Tod des berühmten Designers fertiggestellt. In Zusammenarbeit mit Mercedes Chefdesigner Gorden Wagener veredelte der Künstler die ohnehin schon luxuriöse Limousine nochmals. Von außen ist das Sondermodell an seiner zweifarbigen Lackierung in Schwarz/Sandfarben zu erkennen. Passend dazu ist der Mercedes mit sandfarbenen Felgen ausgestattet, auf den Fotos wirkt die Farbe aber eher wie Gold.