er Anblick ist imposant und erinnert an den " Friedhof der Schummeldiesel " von VW in den USA. Die knapp 2,5 Kilometer lange Start- und Landebahn auf dem Flugplatz Ahlhorn bei Bremen ist derzeit zu einem Riesenparkplatz umfunktioniert. Bereits seit Monaten stehen dort Tausende Neufahrzeuge von Mercedes – überwiegend Mercedes GLE und GLS , aber auch weitere Modelle wie E-Klasse-Coupé, viele S-Klassen, CLS und einige Exemplare der ausgelaufenen R-Klasse . Laut einem TV-Bericht von Radio Bremen warten mittlerweile 9000 Autos aus dem Daimler-Werk im amerikanischen Tuscaloosa wegen Qualitätsmängeln in Nordwestniedersachsen auf eine Nachbehandlung. Fachkräfte des Bremer Mercedes-Werkes sollten die Fahrzeuge für den Verkauf in Europa ertüchtigen, hieß es in dem Bericht.