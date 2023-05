ist mit einem Einstiegspreis von 123.736 Euro alles andere als ein Schnäppchen. Unser Testwagen schlug mit allen Beigaben sogar mit 190.858 Euro zu Buche. Für Normalsterbliche ein Preis jenseits von Gut und Böse, unerschwinglich und eigentlich totaler Blödsinn. Noch dazu, wo es sich bei dieser Der Mercedes S 58 eist mit einem Einstiegspreis von 123.736 Euro alles andere als ein Schnäppchen. Unser Testwagen schlug mit allen Beigaben sogar mit 190.858 Euro zu Buche. Für Normalsterbliche ein Preis jenseits von Gut und Böse, unerschwinglich und eigentlich totaler Blödsinn. Noch dazu, wo es sich bei dieser S-Klasse um einen unterdessen verpönten Plug-in-Hybrid handelt.

Doch versuchen wir mal dieses Luxus-Dickschiff ganz nüchtern zu betrachten. In der von uns gefahrenen Langversion streckt sich der S 580 e über 5,29 Meter und hat einen Radstand von 3,21 Meter. Angesichts dieser Maße muss man über den Platz für die Passagiere in der zweiten Reihe gar nicht reden, er ist einfach da.

Zoom In der Langversion misst der Mercedes S 580 e stattliche 5,29 Meter. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD

Natürlich sind die Multikontursitze im Fond elektrisch einstellbar und mit Memory-Funktion. Eine Beigabe, die man in Stuttgart mit 1560 Euro extra berechnet. Dafür lassen sie sich auch beheizen oder belüften. Beheizen lassen sich auch die Armlehnen und die Mittelkonsole. Vorne als auch hinten.

Gegen Aufpreis beherrscht der Mercedes S 580 e das Schnellladen

So gebettet und bei Bedarf mit zehn unterschiedlichen Massageprogrammen verwöhnt, können die Reisenden entweder den Klängen aus der Burmester-Anlage lauschen, der sich aus 31 Lautsprechern und acht Körperschallwandlern ins Wageninnere ergießt, oder sich der völligen Stille hingeben. Das funktioniert besonders gut, wenn der Luxusliner rein elektrisch fährt. Mit dem voll geladenen 28,6-kWh-Akku gelingt das nach AUTO BILD-Messungen über 80 Kilometer.

Angedockt wird, wenn der S 580 e über den optionalen 60-kW-DC-Lader verfügt, an einer Schnellladestation. Die findet der Suchende über das Navi , das seine Ergebnisse – und das ist Gold wert – auf dem 12,8 Zoll großen Zentraldisplay vermeldet und dabei auch angibt, ob die angepeilte Ladestation besetzt, kaputt oder frei ist.

Die Fahrdaten werden dem Fahrer auch in 3D-Optik im Head-up-Display präsentiert. Während dort die Abbiegepfeile lustig die Fahrtrichtung tanzen, flackert in den Türverkleidungen die Ambientebeleuchtung rot, weil der Fahrer Gefahr läuft, den Mittelstreifen zu überfahren. In Summe ist das dann auch schon ein bisschen viel technisches Chichi, zeigt aber eindrücklich, was in einem Auto für knapp 200.000 Euro alles möglich ist.

Zoom Der Innenraum des S 580 e ist edel und makellos verarbeitet. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD



M 256 ein geschniegelter und gestriegelter An einem Schnelllader angekommen, verspricht Mercedes, dass selbst eine komplett entleerte Batterie in knapp 30 Minuten aufgeladen ist. Der Selbsttest des Autors erbrachte dafür einen zeitlichen Aufwand von einer Stunde. Doch wie dem auch sei: Ist der Akku leer, springt mit dem256 ein geschniegelter und gestriegelter Reihensechszylinder mit 367 PS an. Im Zusammenspiel mit dem 150 PS leistenden E-Motor und dem Startergenerator entsteht eine Systemleistung von 510 PS.

Der Reihensechser klingt wie ein V8 und schiebt auch so an

Das Trio hat es in sich. Nicht nur, dass der Sechsender wie ein V8 klingt, im Gemeinschaftsbetrieb schiebt das Dreigestirn auch so an. In 5,2 Sekunden geht der 2,4 Tonnen schwere Schwabe auf Landstraßentempo und zieht ohne Nachlass an, bis die Tachonadel im Digitaldisplay vor dem Fahrer die 250 erreicht hat. Dann wird elektronisch abgeregelt.

Zoom Die Polster sind auf allen Plätzen kuschelig und bequem. Auf den Vordersitzen bieten elektrisch verstellbare Seitenwangen in jeder Kurve besonders guten Halt. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD

Während bei einem derartigen Tiefflug das Begleitpersonal in anderen Autos vom Piloten verlangt, dass er beide Hände ans Lenkrad nimmt, weil Wind-, Roll- und Motorengeräusche unanständig laut werden, ist in der S-Klasse nichts von alledem zu spüren oder zu hören. Das ist zum einen der exzellenten Dämmung, zum anderen der adaptiven Luftfederung mit Hydraulikunterstützung der Dämpfer geschuldet.

Fahrzeugdaten Modell Mercedes S 580 e 4Matic lang Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage/Hubraum Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Verbrennungsmotor Abzweigung Abzweigung Spitzenleistung E-Motor Abzweigung Abzweigung Systemleistung Abzweigung Abzweigung max.Drehmoment (Verbr./E/System) Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Verbrauch/Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Tankdeckel/Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Ladeleistung (AC/DC) Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung R6, Turbo, + E-Motor vorn längs 2999 cm³ 270 kW (367 PS) bei 5500/min 110 kW (150 PS) 375 kW (510 PS) 500/440/750 Nm 250 km/h Neunstufenautomatik Allradantrieb Scheiben/Scheiben 255/45 R 19 Y Pirelli P Zero 8,5 x 19" 0,7 l/17 g/km 67 l/Super hinten rechts/hinten links bis 11/60 kW 28,6 kWh 68 dB(A) – – 350 l 5289/1921–2109**/1503 mm 3216 mm 140.420 Euro 155.105 Euro

Die Steuerung des Kompressors für die Luftfederung und die der Ölpumpen für die Dämpfer erfolgt über ein zentrales Steuergerät, das in der Lage ist, jedes einzelne Rad anzusteuern und so Unebenheiten im Straßenbelag in Zehntelsekunden ausgleichen kann. Kurz gesagt: Die Technik lässt die S-Klasse mehr schweben als fahren.

Wendekreis wie ein VW Golf 8

Und das gilt auch für dynamisch gefahrene Kurven. Hier unterstützt das ESP ganz gezielt, indem es das kurveninnere Hinterrad einbremst, sobald die Elektronik ein Untersteuern des Wagens feststellt. Zudem arbeitet unmerklich eine geschwindigkeitsabhängige Hinterachslenkung bei jeder Bewegung mit.

Beim Rangieren reduziert sie den Wendekreis des Dickschiffs mit Allradantrieb übrigens auf 10,9 Meter. Das entspricht exakt dem Wendekreis des VW Golf 8; und der misst nur 4,28 Meter in der Länge, ist also knapp einen Meter kürzer als die Langversion des 580 e.

Zoom Mit dem optionalen 60-kW-DC-Lader an Bord kann der S 580 e auch an einer Schnellladestation andocken. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD



Nun ist nicht zu leugnen, dass auch in der S-Klasse, vor allem in der Langversion, der schönste Platz rechts hinten ist. Den Beifahrersitz bis Anschlag vorgefahren, die Rückenlehne des eigenen Sitzes so flach wie möglich gemacht, die Beine auf der Fußablage gelegt, während die Waden sanft massiert werden. Schöner geht es eigentlich nicht über die Piste. Dennoch, auch der Fahrer muss sich in einem S 580 e nicht stressen lassen.

Fast schon mit Autopilot

Ist die Autobahn voll, macht er die Fahrassistenzsysteme scharf und lässt das Luxusschiff nahezu autonom navigieren. Und das, was hier passiert, ist dann wirklich ganz nah an dem, was man sich irgendwann mal als vollautonomes Fahren vorstellen kann.

Messwerte Modell Mercedes S 580 e 4Matic lang Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung bei 160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Stromverbrauch (hochgerechnet) Abzweigung Abzweigung Testverbrauch (60 % Hybrid-, 40 % E-Anteil) Abzweigung Abzweigung Verbrauch mit leerer Batterie Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung 2,1 s 5,1 s 7,7 s 11,1 s 17,5 s 2,5 s 3,1 s 2600/470 kg 48/52 % 10,8/10,8 m 545 mm 37,8 m 35,5 m 50 dB(A) 57 dB(A) 61 dB(A) 65 dB(A) 31,9 kWh/100 km 6,2 l S+ 12,8 kWh/100 km 10,3 l S/100 km 147 g/km 650 km + 80 km elektrisch

Insgesamt sorgen 17 Radarsensoren und fünf Kameras für eine Rundum- und Weitsicht. Das macht es möglich, dass der Sternkreuzer nicht nur selbständig Spur und Abstand hält sowie die Geschwindigkeitsgebote beachtet, er kann auch bei gesetztem Blinker wie von Geisterhand überholen und sich wieder in die Spur bringen. Visualisiert wird das alles im schon erwähnten Head-up-Display.

Zoom Bei der Größe des S 580 e ist der Kofferraum – unter dem sich der Akku befindet – mit 380 Liter Stauraum schon sehr knapp bemessen.

Bild: Christoph Börries / AUTO BILD



Überhaupt sind die konnektiven Fähigkeiten des S 580 e sehr ausgeprägt. Nicht nur, dass er Telefonate oder SMS absetzen kann, er ist über eine persönliche Ansprache auch in der Lage, bei der Klimatisierung, der Heizung der Sitze oder beim Öffnen der Fenster zu helfen. Er sucht Restaurants, Ladestationen oder Tankstellen, spielt Musik oder sucht Radiosender. Alles mit dem Ruf "Hey Mercedes" und folgender Bitte der Passagiere.



Ein Kritikpunkt darf dann aber bei allem Lob doch geäußert werden. Dafür, dass der 580 e in der Langversion ein ganz schönes Schiff ist, wirkt sein 350 Liter fassender Kofferraum geradezu lächerlich klein. Auch hier soll noch mal der Vergleich mit dem Golf 8 bemüht werden. Dessen Kofferraum fasst 381 Liter.