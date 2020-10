A lles ändert sich und bleibt doch beim Alten. Kohl ließ sich im W 140 chauffieren, Stoiber im BMW 7er (E38). Jetzt ist ein grüner Anstrich Pflicht, als Plug-in-Hybride befördern Audi, BMW und Mercedes noch heute bevorzugt die Politik-Elite von Termin zu Termin. Der Grandseigneur der Limousinen ist seit jeher die S-Klasse – und das schon weit bevor sie so hieß. Das war erstmals beim W 116 von 1972. Nun debütiert Baureihe 223 und will die arrivierte Konkurrenz in die Schranken weisen – wie schon so viele vor ihm. Ein ewiger Kreislauf der Innovationen. lles ändert sich und bleibt doch beim Alten. Kohl ließ sich im W 140 chauffieren, Stoiber im(E38). Jetzt ist ein grüner Anstrich Pflicht, als Plug-in-Hybride befördernnoch heute bevorzugt die Politik-Elite von Termin zu Termin. Der Grandseigneur der Limousinen ist seit jeher die– und das schon weit bevor sie so hieß. Das war erstmals beim W 116 von 1972. Nun debütiertund will die arrivierte Konkurrenz in die Schranken weisen – wie schon so viele vor ihm. Ein ewiger Kreislauf der Innovationen.

In der neuen S-Klasse stecken sämtliche Auto-Innovationen

Super-Laserlicht & Co: An Innovationen haben die Mercedes-Entwickler in der S-Klasse nicht gespart. Zukunftstechnologie eingeführt, etabliert und feingeschliffen. Im Grunde ist der Luxuskäufer ein Beta-Tester für das Volk. Ist doch auch mal schön: Als Autos noch Kutschen hießen, musste der Pöbel den Vorkoster für die Elite spielen. An Innovationen haben die Mercedes-Entwickler in der S-Klasse wirklich nicht gespart: Super-Laserlicht, noch intelligenteres MBUX, adaptive Allradlenkung, Aktivfahrwerk mit Seitenkollisions-Assistent, 4D-Sound, Vorbereitung für automatisiertes Level-4-Parken – die Liste ließe sich ewig fortführen. Letztere Option ist übrigens sehr interessant. Die Idee: Parkhäuser werden mit Sensorik aufgerüstet oder Neubauten gleich mit ihnen konzipiert. Anhand derer findet die S-Klasse eigenständig (und ohne Fahrer im Auto) einen Parkplatz. Das Ganze hat natürlich seinen Preis: die Basis kostet 93.438 Euro. Gerade in dieser Klasse treiben es die Hersteller auf die Spitze, hier wirdeingeführt, etabliert und feingeschliffen. Im Grunde ist derein Beta-Tester für das Volk. Ist doch auch mal schön: Als Autos noch Kutschen hießen, musste der Pöbel den Vorkoster für die Elite spielen. Anhaben die Mercedes-Entwickler in der S-Klasse wirklich nicht gespart:, noch, adaptive, Aktivfahrwerk mit Seitenkollisions-Assistent,, Vorbereitung für automatisiertes– die Liste ließe sich ewig fortführen. Letztere Option ist übrigens sehr interessant. Die Idee: Parkhäuser werden mit Sensorik aufgerüstet oder Neubauten gleich mit ihnen konzipiert. Anhand derer findet die S-Klasse eigenständig (und ohne Fahrer im Auto) einen Parkplatz. Das Ganze hat natürlich seinen Preis: die Basis kostet 93.438 Euro.

Beim Thema Bedienbarkeit ist der BMW 7er noch immer vorne

Die Konkurrenten ziehen beim autonomen Fahren nach

Autonomes Fahren der Stufe drei ist ein großes Thema. Beim A8 dürfte es mit dem nächsten Facelift kommen. überladenen Touchscreens lenken immens vom Audi mit seinem vibrierenden Display, das dem User quasi sagt: "Ja, ich habe die Eingabe angenommen." Die neue S-Klasse erfreut uns mit einem nahezu quadratischen Riesendisplay, auf dem sich große, gut zu treffende Icons abbilden lassen. Die Fonds sind leider kaum vergleichbar, denn Mercedes hat uns einen 2343 Euro teuren Executive-Sitzes mit Chauffeur-Paket. Auch Audi und BMW gibt es als Langversionen, Letzteren optional mit der 9650 Euro teuren Executive Lounge, in der unser 1,96-Meter-Autor sogar noch mehr Platz findet als im Mercedes. Ach ja, und für autonomes Fahren Level 3 ist auch der A8 vorbereitet, sobald es der Gesetzgeber zulässt. Ab dem kommenden Facelift startet die Zukunft des Gefahrenwerdens wohl auch in Ingolstadt.

Wir meinen: gut so, BMW! Die mit Infoslenken immens vom Verkehr ab, das iDrive lässt sich nahezu ohne hinzusehen bedienen. Dennoch gefällt der, das dem User quasi sagt: "Ja, ich habe die Eingabe angenommen." Die neueerfreut uns mit einem nahezu, auf dem sich große, gut zu treffende Icons abbilden lassen. Diesind leider kaum vergleichbar, denn Mercedes hat uns einen V 223 – also den Langen – bereitgestellt, inklusive desmit Chauffeur-Paket. Auch Audi und BMW gibt es als Langversionen, Letzteren optional mit der 9650 Euro teuren Executive Lounge, in der unsersogar noch mehr Platz findet als im Mercedes. Ach ja, und für autonomes Fahren Level 3 ist auch der A8 vorbereitet, sobald es der Gesetzgeber zulässt. Ab demstartet die Zukunft des Gefahrenwerdens wohl auch in Ingolstadt.

Das Fazit: Die neue S-Klasse definiert das im Automobilbau Mögliche mal wieder neu, doch es wird nicht lang dauern, bis die Konkurrenz mit Facelifts oder neuen Modellen nachzieht. Denn: Stillstand kennt diese Berliner Runde nicht.

