"Black Series": Diese Bezeichnung bekommen nur ganz wenige Mercedes-Modelle! Seit 2006 wurden insgesamt nur sechs Baureihen mit dem Black-Series-Logo ausgestattet. Alles begann im Jahr 2006 mit dem SLK 55 AMG , der in der Ahnenreihe oft unterschlagen wird. Das könnte daran liegen, dass die Nachfolger schlichtweg bekannter und beliebter sind. Einer der brutalsten Mercedes überhaupt ist der Ende 2008 gezeigte SL 65 AMG Black Series – über lange Zeit der stärkste Serien-AMG. Aktuell wird ein ganz besonderes Exemplar verkauft!

Kurze Geschichtsstunde: Ende 2008 kam der SL 65 AMG Black Series auf den Markt, und genau wie bei den Vorgängern SLK 55 AMG Black Series und CLK 63 AMG Black Series war der Aufwand, der in Affalterbach für die Kleinserie betrieben wurde, enorm. Auf Basis des Mercedes SL der Generation R 230 erschufen sie bei AMG ein echtes Monster.

Die größte Veränderung war der Entfall des Metallklappdachs. Statt des sogenannten Variodachs wurde ein flacheres CFK-Dach mit integriertem Überrollbügel und verlängerten C-Säulen verbaut. Aus dem Roadster wurde also ein Coupé.

Kaum noch Gleichteile mit einem normalen Mercedes SL



Außerdem wuchs der ohnehin nicht unbedingt zierliche SL ordentlich in die Breite. Die vorderen Kotflügel tragen in Summe um 14 Zentimeter dicker auf und bestehen – genau wie Motorhaube, Frontschürze und Heckdeckel – aus Carbon. Ab 120 km/h fährt ein Heckflügel um zwölf Zentimeter aus und erhöht so den Anpressdruck bei 200 km/h um maximal 50 Kilo.