● 2006 war der SLK 55 AMG das erste Black Series Modell

● 5,5-Liter-V8-Saugmotor

● 400 PS und 520 Nm statt 360 PS und 510 Nm

● 19-Zoll-Schmiedefelgen, Gewindefahrwerk, Carbon-Kotflügel

● Carbon-Hardtop

● leegeräumter Innenraum mit Schalensitzen

● Stückzahl nicht belegbar (vermutlich zwischen 100 und 150 Stück)

● Neupreis von 107.300 Euro

● heute kaum noch zu finden

Für ein Black Series Modell ist der SLK 55 AMG fast schon dezent. Hardtop und Felgen verraten das Sondermodell. ©Jan Götze / AUTO BILD

Mit weitreichenden Modifikationen, Slicks und dem Entfall des Beifahrersitzes war derallerdings. So entschieden sich die Affalterbacher kurzerhand, den Tracksport an die STVO anzupassen. Das Kürzel Black Series war geboren!. Anders als die Nachfolger war der SLK nicht von vornherein auf eine bestimmte Stückzahl limitiert. Da das Interesse am ersten Black Series Modell noch nicht so groß war wie heute, wurden. Eine genaue Stückzahl ist leider nicht belegbar. So oder so ist der SLK allerdings das