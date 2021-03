om Kurierfahrzeug bis zum VIP-Shuttle ist die Mercedes V-Klasse so ziemlich für alles zu gebrauchen, was mit Transport zu tun hat. Ein gewisser Nutzfahrzeug-Charme fährt dabei natürlich immer mit. Den willderaustreiben und hat neuerdings eineim Programm. Zu haben sind, Sportauspuff,und eine Veredelung für den Innenraum.

Dasbesteht aus einer Frontschürze mit LED-Tagfahrleuchten, Kotflügelblenden aus Carbon, Seitenschwellern, Dachspoiler und Heckschürzenansatz. Dort lugen die vier Endrohre deshervor. In den Radhäusern drehen sich hauseigenenamens CLR LR 19Deren Zentralverschlussoptik soll "Assoziationen mit dem Motorsport" hervorrufen. Für "Motorsport-Flair" sollen auch Pedale und eine Fußstütze aus Aluminium sorgen. Auf Wunsch bietet Lumma für den Innenraum eine komplette Lederausstattung an. Für den kleinen Geldbeutel sind auch bloß neue Fußmatten zu haben.

©LUMMA Design GmbH & Co. KG

*Preis: Amazon-Preis am 11.03.2021

Apropos Geldbeutel, diefür das gesamte Bodykit samt Felgen und Gutachten belaufen sich auflieferbar sind die Teile ab Mai 2021. Happig, aber deutlich günstiger als der heftige Lumma-AMG G 63 . Dort gibt es für diesen Preis gerade einmal eine Lichtleiste plus Türgriffe. Wichtig zu erwähnen: Die Karosserieteile passen nur an V-Klassenund ausschließlich für die extra lange V-Klasse . Ein Bodykit für die beiden kürzeren Varianten ist in Arbeit.