Rückrüstbares Breitbau-Kit von Lumma für die Mercedes G-Klasse

umma-Design erweitert sein Tuning-Programm für die Mercedes G-Klasse . Die neueste Ausbaustufe des CLR G770-Kits bekommt den Namenszusatz "R" verpasst und packt in Sachen wilder Optik noch eine gehörige Schippe drauf. Größer, breiter, brachialer lautet das Motto.

Die drei Endrohre pro Seite (hier am CLR G770) gibt es nur für den AMG G 63. Den Dieseln müssen zwei reichen.

©LUMMA Design GmbH & Co. KG

Mit dem R-Paket wird die G-Klasse noch um einiges stämmiger.Das Heck bekommt ebenfalls eine neue, mächtigere Schürze. Hinzu kommen hintere Türaufsätze und eine Blende zwischen den Rückleuchten. In den verbreiterten Radhäusern drehen sich Felgen mit einem Durchmesser von bis zu 24 Zoll.Der Clou des Kits ist aber, dass esist.Wem sein CLR G770 R also eines Tages doch zu brutal aussieht, kann ruck, zuck wieder die Serienteile anbauen. Auf Wunsch werden die Kotflügel auch in Sichtcarbon geliefert, die dann allerdings geklebt werden müssen.