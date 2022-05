In Kooperation mit

Große 22-Zoll-Felgen mit Aero-Elementen und eine Farbgebung, die an Formel-1-Autos angelehnt ist. Einen Innenraum hat das Showcar nicht.

Wie diese Elektro-Zukunft konkret aussehen könnte, zeigt eindrucksvoll das viertürige Showcar Vision AMG. Genau genommen wird das 2025 erwartete Serienmodell aber nicht das erste vollelektrische AMG-Fahrzeug, denn in der Vergangenheit gab es ja bereits den extrem limitierten SLS AMG Electric Drive – und auch die ersten EQ-Modelle mit AMG-Logo sind ja heute bereits erhältlich.

Beim Vision AMG ist vor allem die Plattform interessant. Die hört auf den Namen AMG.EA und wurde speziell für elektrische AMG-Modelle entworfen. Das Herzstück ist ein Axialflussmotor, der vom Mercedes-Tochterunternehmen "YASA" entwickelt wird und trotz seiner kompakten Bauweise deutlich mehr Leistung als herkömmliche Elektromotoren liefern soll. Konkrete Zahlen bleibt AMG zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch schuldig, doch bis 2025 ist ja auch noch ein bisschen Zeit.

Widmen wir uns also dem Design der spektakulären Studie . Auf den ersten Blick sind viele Elemente des Rekordfahrzeugs EQXX zu erkennen; gleichzeitig erinnert die Formensprache des in "Alubeam-Silber" lackierten Vision AMG entfernt auch an das 2013 präsentierte Showcar Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo . Die Überhänge sind kurz, der Radstand ist lang und die A-Säule stark geneigt. Anders als die Studie von 2013 ist der Vision AMG jedoch ein viertüriges Coupé