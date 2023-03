Dieses Treffen haben wir nicht geplant. Also nicht so. Eigentlich wollten wir den China-Stromer ausführen, der gerade richtig in Fahrt kommt: MG4 Electric, gebaut vom chinesischen Großkonzern SAIC, der auch ID-Modelle für VW herstellt. Und dann sahen wir IHN, und wir beschlossen: Lasst uns einen VW ID.3 vom Carsharing-Anbieter buchen, einfach mal gucken, wie die sich nebeneinander anfühlen.