Die schwarzen Polo und Audi sowie die silbernen Transporter des Carsharers Miles gehören schon länger zum Stadtbild von Berlin/Potsdam, Hamburg, München und verschiedenen NRW-Metropolregionen. Nun erweitert die Firma ihre Angebotspalette um ein Auto-Abo . Ab sofort können Kunden die Miles-Modelle flexibel zwischen zwei Monaten und zwei Jahren zur monatlichen Flatrate nutzen. Das Angebot ist in ganz Deutschland verfügbar.

Miles betreibt das stationsunabhängige Carsharing per Smartphone-App als separater Dienst weiter. "Mit dem Miles-Abo knüpfen wir nahtlos an unser Carsharing-Angebot an und können noch mehr Ansprüche und Lebenssituationen gerecht werden", sagt Miles-Chef Oliver Mackprang.