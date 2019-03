Mini Fünftürer: Kaufberatung

G ing der Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: MINI ing der Mini von 1959 bis zum Jahrtausendwechsel mal als Austin Mini , Innocenti Mini Mono, Morris Mini oder auch Wolseley Hornet über die Ladentheke, blieb nach der Übernahme durch BMW nur Mini . Ganz so mini wie seine Vorväter fällt das aktuelle Exemplar allerdings nicht mehr aus: Fast vier Meter ist der Fünftürer lang, fast 1,80 breit und 1,40 Meter hoch. Im Vergleich: 3060/1410/1350 Millimeter sind die Maße des Ur-Mini. Klingt im Verhältnis nach nicht allzu viel, doch passt der alte einmal komplett in den neuen. So viel zu den Abmessungen. In seiner mittlerweile zehnten Auflage, rechnen wir alle zusammen, erfreut sich der Mini mit seinen zahlreichen Varianten wie dem Club- und Country man größter Beliebtheit.

Die Möglichkeiten der optischen Individualisierung sind grenzenlos

Mit den LED-Rückleuchten im Union-Jack-Design (ab 850 Euro) weist der Mini auf seine britische Herkunft hin. Den anhaltenden Erfolg verdankt der Mini in erster Linie seinem Design. Viele Rundungen sowohl außen als auch innen locken vor allem die weibliche Kundschaft ins Autohaus, während das dynamische Handling vor allem beim männlichen Geschlecht das Interesse weckt – andersrum kann das natürlich ebenso der Fall sein. Anfang 2018 präsentierte Mini seine bis dato britischste Ausführung der deutschen Neuauflage. LED-Rückleuchten im Union-Jack-Design sind mit 850 Euro ( LED-Scheinwerfer vorn inklusive) sicher keine günstige Anschaffung, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Wo wir schon bei optionaler Ausstattung sind: Die Möglichkeiten der optischen Individualisierung sind beim Mini nahezu grenzenlos; wir legen den Fokus an dieser Stelle auf Ausstattung mit Nutzwert. Die drei Pakete Salt, Pepper und Chili bauen aufeinander auf, rein rechnerisch ist die Preisdifferenz zu den Einzeloptionen gering. Wir empfehlen das Paket Chili, ausgehend von Cooper, für 4200 Euro. Das inkludiert neben den Inhalten von Salt und Pepper – unter anderem Bordcomputer, Regensensor, Klimaautomatik und Nebelscheinwerfer – den Tempomat, eine Stoff-Leder-Kombination, die Union-Jack-LED-Rückleuchten inklusive LED-Scheinwerfern und Alurädern im 16-Zoll-Format. Preisvorteil gegenüber den Einzeloptionen: 730 Euro. Die beiden sportlichen Pakete John Cooper Works-Paket und JCW-Trim bieten für 3600 Euro hauptsächlich Zierrat, während das 6000 Euro teure Trim-Paket neben den optischen Gimmicks die Optionen der Pakete Salt, Pepper und Chili bündelt.

Überblick: Alle Infos zum Mini

Bei den Einzeloptionen nicht zu sparsam sein

Mini bedient sich in puncto Technik bei Konzernmutter BMW. Das heißt für das Infotainment vor allem eines: Viel besser geht's nicht! Da der Mini grundsätzlich einen guten Werterhalt für sich verzeichnen kann, empfehlen wir, bei Einzeloptionen nicht übermäßig sparsam zu agieren. Was nie schaden kann: Einparkhilfe vorn und hinten mit Parkassistent für 790 Euro, die Rückfahrkamera für 340 Euro sowie der adaptive Tempomat inklusive Verkehrszeichenerkennung sowie Fernlichtassistent für 990 Euro (im Chili-Paket 740 Euro). Das große Navi "Connected Navigation Plus" kostet mindestens 2750 Euro, kommt dafür mit einem Umfang an Annehmlichkeiten, die sonst kaum ein Modell in diesem Segment zu bieten hat. Durch den Griff ins BMW-Regal, Unterschiede sind hier rein optischer Natur, können wir dem System – bis auf seinen nicht unerheblichen Preis – kaum Mängel attestieren. 8,8-Zoll-Touchdisplay, Echtzeitverkehrsinfos, Armauflage, induktive Ladestation , um die wichtigsten Details zu nennen. Extras, die wir unter dem Punkt "Nett, aber nicht unverzichtbar" verbuchen: das Harman-Kardon-Soundsystem für 790 Euro, den schlüssellosen Zugang für 290 Euro oder das Panorama-Glasdach für 900 Euro.

Unsere Tipps: der 136-PS-Benziner und der 116-PS-Diesel