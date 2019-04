E rwischt! Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben einen Prototyp des neuen John Cooper Works GP auf der Nordschleife erwischt. Das Sportmodell ist zwar noch vollständig getarnt, seine aerodynamischen Anbauteile kann der Brite aber nicht verstecken.

Die Rückleuchten tragen stolz den Union Jack. Im Vergleich zur 2017 vorgestellten Studie entschärft Mini die Frontschürze beim Serienmodell deutlich. Die Lufteinlässe werden zwar größer, sie gehen aber nicht in einen vorgezogenen Splitter über. An der Seite bleiben die markanten Airblades erhalten, am Heck übernimmt der Erlkönig das Rückleuchten-Design anderer Mini-Modelle. Der mächtige Dachkantenspoiler und der Doppelrohrauspuff wurden von Mini bereits vor einiger Zeit angeteasert.

Teaser-Bilder kündigen das Serienmodell offiziell an

Der markante Heckflügel wird zwar entschärft, bleibt dem Serienmodell des GP aber erhalten. Mit den ersten Vorschau-Bildern kündigte Mini das stärkste Modell der Markengeschichte für 2020 bereits an. Der neue John Cooper Works GP soll an die Erfolge der Vorgänger anknüpfen – und zwar an den John Cooper Works GP (2012) und den Mini Cooper S mit John Cooper Works GP Kit (2006). Wie die beiden früheren Modelle wird auch das neue ein limitiertes Sondermodell (3000 Stück) sein. Das Sportmodell soll von einem 300 PS starken Vierzylinder angetrieben werden – 69 PS mehr beim normalen John Cooper Works.

Studie gab bereits Ausblick auf den neuen GP

Optisch wird sich das potenzielle Sammlerstück am 2017 auf der IAA in Frankfurt gezeigten Concept Car orientieren. Die radikal sportlich gehaltene Studie soll an den ersten Sieg eines Mini Cooper bei der Rallye Monte Carlo erinnern.

2017 zeigte Mini eine Studie des GP auf der IAA in Frankfurt. Wie bei allen Cooper-Modellen ist der Doppelrohrauspuff mittig angeordnet. Und wie schon bei der Mini Electric Studie bildet das Lichtdesign der Rückleuchten die britische Flagge aus kleinen Punkten. Auch der Dachspoiler fällt sofort ins Auge. Außerdem verfügt das Fahrzeug über einen Überrollbügel aus Aluminium und markante Lufteinlässe an der Front. Die Spur ist deutlich breiter, und die Radhäuser wurden ausgestellt, um Platz für die Räder mit 19 Zoll großen Felgen zu schaffen. Oberhalb der Radhäuser sind monströse Luftleitbleche angebracht. Die Nummer 59 auf der Flanke erinnert an das Erscheinungsjahr des Ur-Mini (1959). Durch den Einsatz von Leichtbaumaterialien wie Carbon konnte das Gewicht sehr niedrig gehalten werden. Der Außenlack wechselt je nach Lichteinfall zwischen den Farben Grau und Schwarz. Manche Karosserieteile sind als Kontrast in ein mattes Rot gehüllt. Zum Antrieb macht Mini keine Angaben.

