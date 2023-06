An der Seite und hinten ist der Mitsubishi Colt aber deutlich schwerer von seinem Technikspender zu unterscheiden. Die Abmessungen sind mit 4,05 Meter Länge, 1,80 Meter Breite und 1,44 Meter Höhe identisch. Lediglich der Mitsubishi-Schriftzug auf der Heckklappe zeigt seine Markenzugehörigkeit an. Wie der ASX verzichtet auch der Colt auf ein großes Logo hinten, stattdessen findet sich an der Stelle die Rückfahrkamera.