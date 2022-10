Durch die Überarbeitung des Umweltbonus gehen Plug-in-Hybride schon ab 1. Januar 2023 komplett leer aus. Wer jetzt noch schnell die Hybrid-Förderung vom Staat in Anspruch möchte, der muss also angesichts der langen Lieferzeiten auf Lagerfahrzeuge und kurzfristig verfügbare Modelle zurückgreifen. Aktuell trifft das auch auf diesen Eclipse Cross PHEV zu!

Plug-in-Hybrid-SUV mit kurzer Lieferzeit



Der bei sparneuwagen.de angebotene Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid ist bereits gebaut und in der Farbe Weiß sowie der Ausstattungsvariante Select Plus verfügbar. So ausgerüstet verfügt das japanische SUV unter anderem über ein 8 Zoll großes Multimedia-Touchdisplay, Sitzheizung vorn, Rückfahrkamera sowie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Individuelle Anpassungen können nicht mehr vorgenommen werden.

Wer sich mit diesen Parametern abfindet, der darf als gewerblicher Kunde mit Gesamtkosten in Höhe von 5974,89 Euro netto (214,29 Euro mal 24 plus 831,93 Euro, beides netto) rechnen. Die Überführungskosten sind bereits mit eingerechnet. Für Privatkunden belaufen sich die Gesamtkosten inklusive Überführung auf 7110 Euro brutto (255 mal 24 plus 990, beides brutto). In beiden Versionen sind insgesamt 20.000 Kilometer inklusive.