as mit demverstehen Autohersteller wie folgt: bisschen Lametta vorn (LED-Licht), etwas Chichi innen (moderneres Multimedia), mehr Kirmes überall (neue Farben und Felgen). Beiist das auch so und doch anders. Sie haben ihr SUV-Coupé nicht geliftet, sie haben es operiert. Dermisst jetzt 4,55 Meter und somit, fährt nächstes Frühjahr zu den Händlern – und zwar als. 44.000 Zulassungen verzeichnen die Japaner pro Jahr, 20 Prozent sind Outlander Plug-in-Hybrid. Nächstes Jahr erwartet die Japaner 30 Prozent Stecker-Autos.

Und da sind wir wieder beim Eclipse Cross. Sie haben dasvorn dynamischer gestylt, hinten diebeerdigt. Das Auto wirkt viel eleganter, hinten einsteigen heißt aber immer noch:und geschmeidig machen. Wir fahren einen Prototyp, womöglich werden sie noch am Feinschliff arbeiten, damit der hintere Gurt nicht amklappert. Diewird bleiben (kratzeranfällig!), und leider ist das Ablagefach in der Mittelkonsole zu klein für ein großes Smartphone.Wir dürfen den Eclipse Cross nicht durch die deutsche Premium-Brille sehen, wir müssen ihn mit all seinen Vorteilen betrachten.Die da wären: immer Allrad, weil er neben einemzwei E-Motoren hat. Vorn mit 82 und hinten mit 95 PS, was einebedeutet. Und im Alltag

Stromspeicher: An einem geeigneten Hausanschluss funktioniert der Eclipse Cross wie eine Batterie. ©Lena Willgalis / AUTO BILD



Geladen wird zweifach, und jetzt wird es interessant, denn hier spielt Mitsubishi das großeaus. An derwird der Akku in vier bis sechs Stunden voll, an derlädt er in. Und jetzt bitte aufpassen, denn wir reden über. Wer zu Hause seinen Mitsubishi mit Sonnenenergie auflädt und diehat, kann nachts. Aus dem Auto! So wird der Eclipse Cross zum neuen Hausfreund. Zumal er, viel fürs Geld bietet. Die Intro-Edition hat 18-Zoll-Alus, LED Sitzheizung überall, Klimaautomatik, Standheizung und -kühlung, das TomTom-Navi sollte bei Start Sprachbedienung können.kostet der, weil Mitsubishi dieaufstockt, gehen 9000 Euro ab, also