nfangVerwechslungsgefahr mit anderen Kompakt-SUVs herrschte nie, das SUV-Coupé von Mitsubishi pflegte stets einen sehr eigenständigen Auftritt. Das ändert sich auch nach dem umfassenden Facelift nicht, das die Japaner dem Crossover nach nur drei Jahren Bauzeit gönnen.damit will Mitsubishi im stetig wachsenden Markt der Kompakt-SUVs weiter punkten.Nach dem Facelift gibt es den Eclipse Cross erstmals als Plug-in-Hybrid, der von außen durch PHEV-Logos an Kotflügeln und Kofferraumdeckel erkennbar ist.Dort leisten ein 2,4-Liter-Benziner und zwei E-Motoren zusammen 224 PS.

der Verbrauch liegt laut NEFZ bei 1,8 Litern auf 100 Kilometer. Diese Werte dürfte auch der Eclipse Cross PHEV erreichen, der serienmäßig mit Automatik und Allradantrieb ausgeliefert wird. In anderen Märkten wird es den Eclipse Cross auch mit reinen Verbrennungsmotoren geben. Ob die es auch nach Deutschland schaffen werden, ist bis dato noch unklar.

Von außen ist das Facelift gut zu erkennen.Die schmaleren oberen LED-Einheiten beherbergen jetzt das Tagfahrlicht und die Blinker, die LED-Hauptscheinwerfer samt Nebelleuchten sitzen künftig ein Stockwerk tiefer. Neu ist auch der Grill in Wabenoptik, seitlich gibt es neue Schweller.Dazu gibt es neue Rückleuchten mit aufgefrischter Grafik. Dem Trend folgend sitzt die Modellbezeichnung künftig mittig auf dem Heckdeckel. Die Felgen wurden ebenfalls neu gestaltet und messen mindestens 18 Zoll.

Das Cockpitdesign blieb nahezu unangetastet. Das Facelift wartet mit hochwertigeren Materialien auf. ©MITSUBISHI MOTORS

DerNeue Sitze, höherwertige Materialien und neue Wählhebel für Automatik und Fahrprogramme zeichnen das Facelift aus. Das Infotainment wartet mit einem Achtzoll-Bildschirm auf. Serienmäßig sind Notbrems-, Spurhalte- und Fernlichtassistent sowie eine Rückfahrkamera an Bord.Sie wartet unter anderem mit einem beheizbaren Lenkrad, Sitzheizung vorne und hinten , Standheizung und -lüftung, 360-Grad-Kamera sowie diversen Fahrassistenten auf.Die gut ausgestattete Intro Edition startet bei 36.390 Euro, womit der geliftete Eclipse Cross vom Start weg in den Genuss der aktuellen Kaufprämie für E-Autos und Plug-in-Hybride in der Kategorie bis 40.000 Euro kommt – je nach elektrischer Reichweite bis mindestens Ende 2021. Preise für die niedrigeren Ausstattungen wurden noch nicht kommuniziert. Der Einstiegspreis von aktuell 20.753 Euro für den Basis-Benziner dürfte antriebsbedingt aber steigen.