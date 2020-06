M

ehr Geld für Elektroautos und Plug-in-Hybride: Darauf hat sich die Bundesregierung nach langem Hin und Her geeinigt.sind Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor plus E-Antrieb und einerwerden kann. Wie bei reinen E-Autos gilt auch bei der(steht für Plug-in Electric Vehicle) weiterhin,Die Autobauer ziehen bei Plug-in-Modellen (Voraussetzung ist ein CO2-Ausstoß unter 50 Gramm pro Kilometer) wie gehabt 2250 Euro plus die darauf anfallende Mehrwertsteuer ab. Mit dem reduzierten Steuersatz von 16 Prozent ab 1. Juli 2020 also insgesamt 2610 Euro.: Statt wie bisher ebenfalls 2250 Euro beizusteuern, legt der Staat jetzt 4500 Euro drauf.Die volle Fördersumme gibt es aber nur für(46.400 Euro inkl. Mehrwertsteuer). Für Plug-in-Hybride, die netto zwischen 40.000 Euro und 65.000 Euro kosten, steigt die Prämie von bisher gut 4100 Euro auf jetzt 5925 Euro. Dank der höheren Innovationsprämie und der zusätzlich gesenkten Mehrwertsteuer rutschen die Preise für Plug-in-Hybride bis auf unter 25.000 Euro.