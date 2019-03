M

it einigen Monaten Verspätung startet Volkswagen-Mobilitätsdienstleister Moia am 15. April 2019 in Hamburg seinen Fahrdienst. Rund 100 Elektro-Kleinbusse mit sechs Sitzplätzen sollen in einem Kerngebiet der Hansestadt Fahrgäste mit jeweils ähnlichen Routen transportieren. Bis Ende 2019 soll die Moia-Flotte auf 500 Fahrzeuge vergrößert und das Gebiet auf weitere Stadtteile ausgedehnt werden. Gebucht werden die Fahrzeuge über eine App . Sie teilt dem Kunden den Fahrpreis, ein Zeitfenster und den nächstgelegenen von insgesamt rund 10.000 Haltepunkten mit, der nie weiter als 150 Meter entfernt sein soll. Der Fahrpreis soll im Durchschnitt bei sechs bis sieben Euro je Fahrt liegen. Moia will an Werktagen von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts fahren, an Wochenenden oder Feiertagen durchgehend.