A

m 15. April 2019 startete Volkswagen mit seinem Ridesharing-Dienst Moia in. Für mich als begeisterten, der in puncto Fortbewegungsmittel alles ausprobieren muss, um möglichst schnell von A nach B zu kommen (Auto, Bus , Bahn, Carsharing, Taxi Fahrrad , Tretroller, Laufschuh, Kanu, SUP etc.), war klar: Spätestens am 16. April sitze ich in einem dieser gold-schwarzen VW-Elektrobusse. Pustekuchen! Aufgrund einer "Willkommenspauschale" von fünf Euro. Alle Autos waren besetzt. "Sorry, unsere Bewegung ist gerade in vollem Gange ..." Tagelang! Wochenlang! Gut für Moia, schlecht für mich. Der anfänglichejedoch nach rund vier Wochen, mittlerweile habe ich zwölf Moia-Trips auf dem Buckel. Und kann mich (noch) nicht entscheiden, ob ich diesen Ridesharing-Dienst lieben oder verfluchen soll.