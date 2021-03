Tuner Mugen macht den Honda-Odyssey-Van richtig cool

S UVs schlagen bei den Verkaufszahlen mittlerweile alles. Vor allem Vans sind weltweit praktisch tot. Das hat Honda-Tuner Mugen offenbar nicht davon abgehalten, ein Umbau-Programm für den kürzlich gelifteten Odyssey auf die Beine zu stellen. Das Angebot ist umfangreicher als für so manchen (Das sind die zuverlässigsten Vans!) UVs schlagen bei den Verkaufszahlen mittlerweile alles. Vor allemDas hatoffenbar nicht davon abgehalten, einauf die Beine zu stellen. Das Angebot ist umfangreicher als für so manchen Kompaktsportler und macht den Van richtig cool. Das Problem: Sowohl der Odyssey als auch die Mugen-Teile sind nur in Japan zu haben. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer.

Carbon-Frontlippe und Dachspoiler

Carbon-Frontspoilerlippe, Carbon-Zierelemente für den Kühlergrill, einige Chrom-Blenden und einen Dachspoiler bereit. Felgenseitig haben Kunden die Wahl aus verschiedenen Designs in 18 und 19 Zoll. Typisch JDM-Tuning sind die Entlüftungsblenden für die Seitenfenster. Sogar Carbon-Nummernschildrahmen und passende Schrauben mit Mugen-Logo sind zu haben. Für den Innenraum bietet Mugen diverse Teppiche und Sportpedale aus Aluminium an. Doch das ist noch längst nicht alles. Die Bremsen lassen sich mit Sportbelägen aufrüsten. Darüber hinaus sind Performance-Bremsflüssigkeit und -Motoröl im Angebot. Sogar Öl- und Kühlerdeckel, Ölfilter und eine Abdeckung für den Bremsflüssigkeitsbehälter bietet Mugen an.

So cool der getunte Van auch ist, die Teile werden nur in Japan angeboten. Selbst die USA gucken in die Röhre, weil der US-Odyssey sich vom japanischen Modell stark unterscheidet.Einige Exemplare