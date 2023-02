Das Thema Nachhaltigkeit ist auch im Autobau angekommen. Immer mehr Hersteller arbeiten daran, in Zukunft viele Naturmaterialien in ihren Fahrzeugen zu verbauen. Jüngstes Beispiel ist die Zukunftsstudie Porsche Vision 357 , wo in den Seitenschwellern Naturfaser-verstärkter Kunststoff eingesetzt wurde.