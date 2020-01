D eutschlands Verkehrsinfrastruktur erlebt im Frühjahr 2020 den größten Stresstest seit Jahrzehnten. Denn dann wird die Bundesrepublik Drehscheibe eines gigantischen NATO-Manövers unter US-Führung. Bei der Übung "37.000 Militärangehörige aus 18 Nationen sowie etwa 33.000 Fahrzeuge und Container über mehr als 4000 Kilometer durch zehn europäische Länder Richtung Osten bewegt. Allein 20.000 Soldatinnen und Soldaten werden dafür extra aus den USA nach Europa gebracht. Bei Defender 2020 könnten auch Großraum- und Schwertransporte mit bis zu 130 Tonnen Gewicht über Autobahnen und Landstraßen rollen. Wie man sich als Autofahrer richtig verhält, eutschlandserlebt im Frühjahr 2020 den größtenseit Jahrzehnten. Denn dann wird die Bundesrepublik Drehscheibe einesunter US-Führung. Bei der Übung " Defender Europe 2020 " werden rundaus 18 Nationen sowie etwaüberdurch zehn europäische Länder Richtung Osten bewegt. Allein 20.000 Soldatinnen und Soldaten werden dafür extra aus den USA nach Europa gebracht. Bei Defender 2020 könnten auchmit bis zu 130 Tonnen Gewicht überrollen. Wie man sich als Autofahrer richtig verhält, wenn man auf einen Militärkonvoi trifft, zeigt dieses Video

Beachten Sie bitte bei Militärkonvois:

• An Ein- oder Ausfahrten sollten Sie die Kolonne nicht trennen

• Wenn vor Ihnen eine Kolonne in eine Kreuzung einfährt, halten Sie an. Auch bei grün!

• Sie sollten eine Militärkolonne nur im Ganzen überholen

Fahrten vor allem nachts, Pause über Ostern

Belastung für Autofahrer so gering wie möglich zu halten, werden die Militärkonvois vor allem nachts fahren. Laut Düsseldorf – Hannover – Magdeburg – Frankfurt/Oder betroffen, vermutlich auf den Autobahnen A52, A2, A10 und A12. Im Süden wird die Hauptbelastung auf der Route Düsseldorf – Mannheim – Nürnberg – Dresden – Görlitz (A3, A67, A6, A9 und A4) liegen. Der Zeitraum rund um die Osterfeiertage (10. bis 13. April) soll ausgespart werden. Um dieso gering wie möglich zu halten, werden die Militärkonvoisfahren. Laut ADAC sind auf der nördlichen Route besonders die Streckenbetroffen, vermutlich auf den Autobahnen. Im Süden wird die Hauptbelastung auf der Route) liegen. Der Zeitraum rund um die Osterfeiertage (10. bis 13. April) soll ausgespart werden.

Logistik-Zentrum in der Lüneburger Heide

Bundeswehr beteiligt sich nach eigenen Angaben mit 1750 Personen und unterstützt das Manöver in diversen logistischen Bereichen wie Absicherung und Begleitung, Für "Defender 2020" werden Truppenübungsplätze in Deutschland, Polen, im Baltikum und in Georgien einbezogen. Diebeteiligt sich nach eigenen Angaben mitund unterstützt das Manöver in diversenwie Absicherung und Begleitung, Routenplanung oder IT-Anbindung. geplant. Das Heer beteiligt sich zudem „in den Bereichen Kampf, Kampfunterstützung und Führung“. Auf dem Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide sind für "Defender 2020" drei sogenannte Convoy-Support-Zentren für die Marschkolonnen und der Aufbau einer Tankanlage.

Bewegung auch auf der Schiene und dem Wasser