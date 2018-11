Navi Black Friday

Amazon Black Friday Top-Deals Jimwey GPS Navi Preis: 82,99Euro Kainuoa 5 Zoll 8GB Preis: 47,99 Euro Preis: 59,99 Euro Rabatt: -20% AWESAFE GPS Navi Preis: 55,90 Euro Garmin Camper 660LMT-D Preis: 214,00 Euro Preis: 349,00 Euro Rabatt: -39% Bei Schnäppchenjägern ist Amazon für seine Aktionstage bekannt: Der heutige Black Friday hält auch für Autofahrer attraktive Sonderangebote von Amazon und eBay bereit. Wenn Sie zum Beispiel noch auf der Suche nach einem neuen Navigationsgerät sind, ob für sich selbst oder als Weihnachtsgeschenk, dann sind Sie hier genau richtig gelandet! AUTO BILD schaut sich für Sie in Echtzeit im Rabattdschungel um und informiert Sie über die besten Navigationsgeräte-Angebote.

Navigationsgeräte: Vorteile gegenüber einem Smartphone

Das muss nicht sein: Wer einmal ein gutes Navi kauft, muss sich nicht das ganze Cockpit zupflastern. Natürlich kann heute auch jedes Smartphone seine Besitzer per App ans Ziel führen. Ein Navi ist trotzdem eine günstige Alternative, da es kein mobiles Datenvolumen verbraucht. Und demnächst sind Navigationsgeräte besonders günstig! AUTO-BILD hat bereits viele Navis getestet und verglichen, hier geht es zum Testbericht

Black Friday Angebote

AUTO-BILD erwartet im Rahmen des Black Friday 2018 auf Amazon ein breites Angebot an günstigen Navigationssystemen. Bereits am Amazon Prime-Day im Juli hatte der Online-Marktplatz Navigationsgeräte von Tomtom, Garmin und Co. mit Rabattschildern zwischen 20 bis 40 Prozent zugekleistert. So gab es zum Beispiel das TomTom Rider 420 für 219 Euro, statt 399 Euro.

Cyber Monday 2018: Nächste Schnäppchenchance am 26. November

Allerdings müssen Schnäppchenjäger schnell sein. Der Warenbestand ist begrenzt und viele Angebote gibt es nur für einen kurzen Zeitraum. Sollten Sie den Black Friday verpassen, haben Sie noch eine weitere Möglichkeit: Bereits am 26. November 2018 findet der Cyber Monday mit vielen weiteren tollen Angeboten statt!