st dievielleicht doch nicht so gut wie angenommen? Muss da nicht auch die, speziell der Batterie, eingerechnet werden? Diese und andere kritische Fragen stellen E-Auto-Skeptiker stets beim, also klassischen Benzinern und Dieseln. Erst recht, seitdem ihnen eine Studie des Ifo-Instituts im Frühjahr 2019 Rückenwind verlieh. (

Für den Mercedes C 220 d errechneten die Forscher aus Eindhoven 260 g CO2-Äquivalent pro Kilometer.

Eine neue Untersuchung der Technischen Universität Eindhoven (TUe) im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion stellt nun dem E-Antrieb einaus. Demnach produzieren Elektroautos weniger als die Hälfte an Treibhausgasen wie ihre Pendants, die mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden. Mit anderen Worten:Der Studie zufolge richtet ein(Beitrag zur Erderwärmung eines Gases im Vergleich zur gleichen Menge CO2) pro Kilometer. So fallen beim Model 3 genau 51 g CO2 eq/km bei der Fahrzeugherstellung und 40 beim Fahren an. Bei der C-Klasse sind es 32 g CO2 eq/km bei der Produktion, das Fahren schlägt jedoch mit 228 g CO2/km heftig zu Buche. Im Endeffekt, der durch die Batterieherstellung (23 g CO2 eq/km) entstanden ist.