it einem Radstand von mindestens 3,10 Metern ist die neue S-Klasse nicht gerade kompakt. Luxuriöses Ambiente und gute Platzverhältnisse für die Insassen fordern eben ihren Platz. Trotzdem soll dasdes W223 im Vergleich zum Vorgänger deutlichsein.Das System spart der S-Klasse bis zu zwei Meter Wendekreis ein und erlaubt es dem großen Flaggschiff, auch in beengten Parkhäusern sicher durch die Gassen zu zirkeln.

In Kooperation mit

Mercedes-Benz S 350 COM ° KeyGo Airm, Diesel

74821 Mosbach , Autohaus Hch. Gramling GmbH & Co. KG

54634 Bitburg, Hess GmbH & Co. KG

84030 Ergolding, Schreiner & Wöllenstein GmbH & Co KG

Mercedes-Benz S 350 COM ° KeyGo Airm, Diesel

Vor allem in engen Umgebungen macht sich die Hinterachslenkung bei der S-Klasse bemerkbar.

Größter Clou der neuen Lenkung ist allerdings der vergrößerte Einschlagwinkel.In der S-Klasse profitieren Kunden mit dem neuen System daher von noch mehr Manövrierbarkeit in engen Umgebungen. Aber nicht nur in großen Limousinen macht die neue Hinterachslenkung Sinn,. Dort gibt das System vor allem bei Spurwechseln mit hoher Geschwindigkeit zusätzliche Stabilität. Ab Dezember 2020 wird das System mit der neuen Mercedes S-Klasse in Serie gehen. Wann ein Sportwagen mit der Lenkung ausgestattet wird, ist noch nicht bekannt.