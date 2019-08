Hier geht's Sündern richtig an den Kragen: Wer in einem Stau eine Rettungsgasse blockiert oder gar selbst befährt, soll in Zukunft bis zu 320 Euro zahlen. Dazu gibt's einen Monat Führerscheinentzug und zwei Punkte in Flensburg. Kommentar Scheuer: "Wir finden es gerecht, dass jeder, der die Rettungsgasse blockiert, hart bestraft wird – denn hier geht es um Leib und Leben."